Bakan Tekin'den 'kayıt ücreti', 'sınıf anneliği' ve 'devamsızlık' açıklaması: Af mı geliyor?

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:39

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ve yeni müfredata ilişkin soruları yanıtladı.

“Herhangi bir okul yöneticisinin ‘Ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum’ diyebilecek bir inisiyatif alanı yok” diyen Bakan Tekin, öğrencilere devamsızlık konusunda uyarıda bulundu.

"AF GÜNDEMİMİZDE YOK"

Af beklentisiyle devamsızlık yapan öğrenciler olduğunu söyleyen Bakan Tekin, “Devamsızlık ve sınıf tekrarıyla ilgili bir af gündemimizde yok” dedi.

Bakan Tekin, neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Tekin, yeni müfredata kademeli geçiş, fahiş kitap fiyatları ve Fransız okullarına ilişkin de önemli mesajlar verdi.

"MÜFREDATI YÜZDE 35 CİVARINDA HAFİFLETTİK"

Bakan Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

* Tüm dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe Eğitim-Öğretim sistemlerinin içeriği de değişiyor. Çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyorlar. Dijital mecralarda farklı bilgilere çabucak ulaşabiliyorlar. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmış olacak. Kademeli geçişimizle ilgili önemli bir gerekçemiz var. Çünkü sistemi ciddi bir revizyona tabi tutmuş olduk. Yeni müfredat ile çocuklarımızın üzerindeki ağır müfredat yükünü hafifletmek istedik. Yüzde 35 civarında müfredatımız hafiflemiş olacak.

"OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN SEÇME İNİSİYATİFİ YOK"

* Okul müdürlerimize 'benim çocuğumu illa şu öğretmene yazdırın veya şu şubeye çocuğumu yazdırmak istiyorum' gibi ısrarın anlamı yok çünkü okul müdürlerimizin inisiyatifi yok. Çocuklarımızın artık 1. ve 5. sınıfa kayıt olduklarında öğretmen, şube tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek merkezi yerleştirmeyi yapacağız.

"KAYIT ÜCRETİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

* Şöyle bir parametreler silsilesi oluşturduk. Çocuğun yaşı, özel eğitim durumu gibi özellikleri bir yazılıma uyarladık. Bu parametreler ışığında herhangi bir dışsal müdahale olmaksızın bilgi işlem müdürlüğümüz yerleştirme yapacak. Kayıt ücreti gibi bir durum söz konusu bile değil.

"ÖZEL OKULLARIN KENDİ İÇLERİNDE DENETİM YAPMASINI İSTİYORUZ"

* Biz özel okulları temsil eden derneklerle dört ayrı dernekle de sık sık görüşüyoruz. Bu anlamda kendi içlerindeki denetimleri yapmalarını da kendilerinden istiyoruz. Özel okulların büyük çoğunluğunda bu bahsettiğiniz artışlar yok. Ancak istisna olarak çok az sayıda özel okulda bu artışlar oldu, onları da biz zaten 'enflasyon artı yüzde 5' oranında zam yapma hakları var, ara sınıflar yani kayıtlı öğrenci için. Çünkü alacağı hizmetle ilgili bir sözleşme yapılmış. Biz o sözleşme üzerinden 'yüzde 5 zam yapabilirsin' diye söyledik büyük oranı da uydu.

* Yeni kayıtlı öğrencilerle ilgili ise orada özel okullar bu hizmetin bedeli olarak velilerden istedikleri rakamlar konusunda da yine bizim bu anlamdaki karşılıklı görüşmelerimizde ortaya çıkan rakamlara uydular. Pandemi sürecinde eğitim-öğretim ücretlerinden istedikleri artışı elde edemeyen okulların, kırtasiye, kitap, kıyafet, yemek, etüt ve benzeri konularda oradaki açıklarını kapatmak için oraları biraz ağırlık vermişlerdi, onu da yine oturduk kendileriyle konuştuk.

DERS KİTAPLARNI BİZ GÖNDERECEĞİZ, İLAVE KİTABA İHTİYAÇ YOK

* Kitap fiyatlarıyla ilgili denetimde sıkıntılı fiyat politikası belirleyen özel okullara yaptırım uyguluyoruz. Asgari ücretin 10 katı, 20 katı, üçüncüsünde de kapatma var. Özel okullarda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı kitapları zorunlu hale getirdik. Bu yıl hem yeni bir müfredatın başlangıcı açısından hem de bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak adına biz özel okullarımızda resmi, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımızın onayladığı ders kitaplarının okutulmasını zorunlu hale getirdik.

* Ders kitaplarını biz zaten okullara göndermiş olacağız, onlar da öğrencilerle paylaşmış olacaklar. Dolayısıyla çocuklarımız özel okula gitse dahi ilave başka ders kitabına ihtiyacı yok. İhtiyaç duyduğu diğer yardımcı materyalleri de biz EBA üzerinden paylaşıyoruz. Ben büyük oranda çocuklarımızın bu ihtiyaçlarını giderdiğimizi düşünüyorum, velilerimize de bu vesileyle bunu bir kez daha hatırlatmış olayım; özel okullara bu konuda taviz vermeyeceğimizi de buradan hatırlatmamız gerekiyor.