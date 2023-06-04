Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Mehmet Nuri Ersoy kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:42

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanı yeniden Mehmet Nuri Ersoy oldu. Mehmet Nuri Ersoy'un yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MEHMET NURİ ERSOY KİMDİR?

Mehmet Nuri Ersoy, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Antalya'nın İbradı ilçesinden olan Ersoy; orta öğrenimini İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi.

1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte "Ersoy Turistik Servisleri" adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında "Voyage Hotels Group", 2001 yılında "Didim Tur" ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibi.

10 Temmuz 2018 tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Nuri Ersoy, evli ve iki çocuk babasıdır.