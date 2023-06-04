Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kimdir?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:07

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:07

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Vedat Işıkhan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



VEDAT IŞIKHAN KİMDİR?



Vedat Işıkhan, 1966'da Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Lisans derecesini 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan aldı. 1993'te aynı üniversitede "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle yüksek lisans derecesini tamamladı. 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle doktora (PhD) derecesini elde etti.



Işıkhan, 2003 yılında doçent unvanını alırken, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı. Işıkhan'ın araştırma alanları arasında yönetim stresi, kentlerin gölgesinde yaşayan evsizler, çalışma hayatında stres ve başa çıkma yolları, engelli çocuğa sahip anne ve babalarda depresyon, Türkiye'de zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sorunları, tüberküloz hastalarının genel özellikleri ve onkolojide tükenmişlik ve başa çıkma, stres yönetimi: tükenmişlikten mutluluğa ve yardım personelini güçlendirme gibi konular bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesi olarak yer aldı. 8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine atandı.