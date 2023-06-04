Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir? Yaşar Güler kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 04.06.2023 - 10:43

Güncelleme: 04.06.2023 - 10:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oldu. Yaşar Güler'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...



YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Yaşar Güler, 8 Eylül 1954 tarihinde Ardahan'da doğdu.

1971'de Kuleli Askerî Lisesinden, 1974'te Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle, 1975 yılında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinden mezun oldu. 1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargâhlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Albay Hulusi Akar'ın yardımcılığı, Başbakanlık Askerî Danışmanlığı'nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.

2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla Harita Genel Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı. Hava saldırısıyla 34 sivilin PKK terör örgütü üyesi sanılarak öldürüldüğü Roboski Katliamı sırasında Genelkurmay İstihbarat Başkanı'ydı.

2013 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.

ÖZEL YAŞAMI

Yaşar Güler, evli ve bir çocuk babasıdır.