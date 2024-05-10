‘Yeni müfredat taslağı İslamcı bir metin’

Yayınlanma: 10.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2024 - 04:00

Raporda ihlaller 173 kapsamlı alt başlıkta incelenirken raporun ana gündemini ise “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında hazırlanan yeni müfredat taslağı oluşturdu. Raporda müfredat için, “İslamcı ideoloji üzerine kurulan bu metin ile çocuklarımızın ve gençlerimizin çağdaş eğitim sisteminden uzaklaşması, tarikat ve cemaatlerin inisiyatifine bırakılması, eleştirel aklın ve yaratıcılığın engellenmesi, karşıdevrimin gelecek kuşaklar üzerinden güvence altına alınması hedeflenmektedir” denildi.

Raporda ihlaller 173 başlık altında işlenirken; eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye, Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kadar geniş bir yelpazade ihlaller sıralandı. Raporda; 31 Mart Yerel Seçimlerine ilişkin “AKP’li belediyelerin tarikat cemaat uzantılı gerici oluşumlara aktardıkları kaynaklar; halka ait olan, yurtaşların vergilerinden oluşan halka ait kamu kaynaklarına hangi hedeflerle nasıl el konduğunu gözler önüne sermektedir” denildi.

Raporda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ne ilişkin “Nisan ayında üç ana alanda yükselen ve kesin bir biçimde reddedilmesi gereken saldırılardan biri MEB’in ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat taslağı’ adıyla laik ve bilimsel eğitimi tamamen tasfiye etmeyi hedefleyen program dayatmasıdır” denildi.

Gazetemizin de gündeme getiridiği gerici faaliyetlerin işlendiği raporda, yeni anayasa tartışması için “Yüksek yargıda tarikat-cemaat egemenliğinin iyice görünür olduğu Yargıtay başkanlığı seçimleri, “yeni anayasa” girişimiyle birlikte siyasi ve ideolojik bir tahkimatın anayasal boyutu olarak okunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

