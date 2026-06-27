Yeni Şafak 'Gay kulübü Boğaz'da parti yapacak' dedi, Valilik işletmeyi kapattı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 'Tek Yön Club' isimli eğlence mekanı, AKP'ye yakın Albayrak Medya grubu bünyesindeki Yeni Şafak gazetesinin "haber"i üzerine kapatıldı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "barın mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle kapatıldığı" bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu İlçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'TEK YÖN' adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır" denildi.

'BU NE CÜRET' DİYE HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dün Yeni Şafak gazetesinde, "Bu ne cüret: Gay kulübü boğazda parti yapacak" başlıklı haber yayınlanmıştı. Haberde, "Tek Yön İstanbul isimli eşcinsel kulübü, İstanbul Boğazı'nda gemi üzerinde 3 bin kişinin katılacağı sözde parti hazırlığı yapıyor. Türk aile yapısını ve toplumsal ahlakı hedef alan oluşum, yurt dışındaki eşcinselleri de düzenlemeyi planladıkları sözde partiye davet etti" ifadeleri yer almıştı.

"ÖZEL PARTİ HAZIRLIĞI YOK"

Haber üzerine işletme tarafından yapılan, henüz kapatma kararı gelmeden önce açıklamada ise "Instagram hesabından kısa süre yayında kalan bir parti duyurusunun içeriği yanlış aktarıldığı" belirtilerek şöyle denildi:

"İşletmemizin bugüne kadar herhangi bir geminin yolcularına özel parti düzenlemek gibi bir etkinliği olmadığı gibi 8 Temmuz 2026 günü için ATLANTIS gemisinin yolcularına özel bir parti hazırlığımız da yoktur. Haber konusu görsel, sosyal medya uzmanı çalışanımızın hatalı hazırladığı bir görseldir. Söz konusu tarihte İşletmemiz normal faaliyetine devam edecek olup, tüm misafirlerine kapılarını açacaktır.

İşletmemiz on sekiz yıldır T. C. Kanunları ve yürürlükteki diğer yasal mevzuat hükümlerine azami bir şekilde riayet etmek suretiyle, İdari makamların her türlü denetimi altında yasal olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türk aile yapısını ve toplumsal ahlakı hedef almamız söz konusu değildir. Bundan sonra da aynı anlayış ve hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İşletmemizin tüzel kişiliğini ve ticari itibarını hedef alacak şekilde gerçeğe aykırı bu ve benzeri içerikte haberleri yapan ve bunları medya ve sosyal medya vasıtasıyla yayanlara karşı her türlü maddi manevi tazminat davası ve şikâyet haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."