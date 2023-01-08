Yeni Şafak yazarı Çelik'in '28 Şubat' isyanı: Patır patır başlarını açıyorlar
Yeni Şafak yazarı Nuriye Çakmak Çelik, 28 Şubat döneminde başörtüsü eylemlerine destek olan kadınların başlarını açmasına tepki gösterdi. Çelik, söz konusu kadınlara "Geçmişimin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Hayır saygı duymuyor, normal bulmuyor, kabullenmiyorum" diye seslendi.
AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Nuriye Çakmak Çelik, bir dönem "başörtüsü" eylemlerinde yer alan kadınların son dönemde başlarını açmaya başladığını belirterek isyan etti.
Çelik, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, başını açan sözkonusu kadınlara tepkisini şöyle gösterdi:
"28 Şubat; 14 yılımı, üniversite hayallerimi aldı benden. Lise günlerimi zehir etti. Hiç pişman olmadım direndiğime. Kaybettiğimi düşünmedim. O günlerde dimdik duran, örnek aldığımız ablalarımız! Patır patır başını açıyor. O zaman neye direniyordunuz şimdi neye yeniliyorsunuz?"
Çelik, paylaşımı sonrası gelen tepkiler üzerine şu ifadeleri kullandı:
"Başörtümüz kimliğimizdi, bedeli ne olursa olsun vazgeçmediğimiz. Şimdi bu kimliksizlik salgını neyin nesi? Geçmişimin kemiklerini sızlatıyorsunuz. Hayır saygı duymuyor, normal bulmuyor, kabullenmiyorum. Her gördüğü sapmaya aşırı anlayış gösterme hastalığına tutulmayı reddediyorum."
Yeni Şafak yazarı Nuriye Çakmak Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke seyahatleri dönüşü yaptığı uçak röportajlarında ve katıldığı ortak canlı yayınlarda boy gösteren isimlerden biri olarak biliniyor.
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