Yeni Şafak yazarı: Geçici süreli 'varlık vergisi' öneriyorum

28 Eylül 2021 Salı, 09:38

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinde, pandemiyle birlikte daha da derinleşen gelir adaletsizliği ve yoksulluğa karşı ilginç bir öneri getirildi.

Gazetenin yazarlarından Hasan Öztürk, ekonomik olarak sorun yaşayan kişiler için 'zenginlerden fazladan vergi alınması' önerisinde bulundu.

"Zenginden alıp, fakire verin… Geçici süreli “varlık vergisi” öneriyorum" başlıklı yazısında, salgın dolayısıyla uygulanan yasakların büyük bir kısmının kaldırıldığını, birçok sektörün nefes aldığını belirten Öztürk, “Ama dar gelirlinin, gündelikçilerin, fakir fukaranın sıkıntıları azalmadı. Bugünlerde ‘fahiş fiyat artışı’ üzerinden dar gelirliler, ücretliler büyük sıkıntı çekiyor” dedi.

Öztürk, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl, 1999 yılında yaşadığımız deprem sonrası ekonomik kayıplarımızı azaltmak için, “Özel İletişim Vergisi” adı altında bir vergi konmuşsa… Ona benzer ve kesinlikle ücretlilerin dışarıda tutulacağı örneğin ihracatçılara, sermaye gruplarına, büyük sanayicilere ve bu dönemde servetine servet katanlara belli bir dönem için “ek vergi” getirilmesini öneriyorum. Bu verginin tamamının alt gelir grubuna aktarılmasını öneriyorum. Zor mu? İmkansız mı? Gelir adaletsizliği yüzünden sıkıntı çekenlerimizin elinden tutmazsak, yarın bir gün toplumsal barışı bozulmuş bir Türkiye’de hiç kimse rahat edemez."