Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan: İsrail'le savaş yaklaşıyor

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:48

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:48

AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, terör örgütü PKK'nin saldırısıyla 9 askerin daha şehit olmasına ilişkin kaleme aldığı yazıda İsrail'le savaşın yaklaştığını öne sürdü.

Geçen hafta katıldığı Filistin konulu bir konferansta bir çocuğun kendisine “Niçin İsrail’e savaş açmıyoruz? Ordumuz mu yetersiz, ülkemiz mi güçsüz?” diye sorması üzerine "doğru düzgün" cevap veremediğini belirten Kılıçarslan, "Katil aynı, intikam belli" başlıklı bugünkü (14 Ocak) yazısında "Burada vermiş olayım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne ülkemiz yetersiz ne ordumuz güçsüz. İçimizdeki ahmak ve hainleri de belli ki bir hizaya sokamayacağız. İsrail’in ajandasıyla hareket etmeye devam edecekler. Dolayısıyla İsrail ile, bizimle açıktan savaşan İsrail isimli terör organizasyonu ile savaşmamak için hiçbir gerekçemiz yok. 80 yıldır Müslümanları, 40 yıldır Türk insanını katleden bu kötülük organizasyonuyla savaşmıyor oluşumuzun anlamlı hiçbir cevabı kalmadı elimizde. Belki topyekûn, belki kısmi, belki vekâletle… O savaş yaklaşıyor ve olmak zorunda."

İsmail Kılıçarslan, Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta terör örgütünün saldırısında şehit olan askerlerden Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evinin halini gösteren fotoğraf için "İnsanın olduğu yerde sınıf olacak ve dolayısıyla 'sınıf ayrımı' da var olmaya devam edecek" yorumunda bulunmuştu.



