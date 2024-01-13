DEM Parti, İstanbul'da yapacağı Filistin'e destek mitingini erteledi

Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:41

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:41

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 14 Ocak Pazar günü İstanbul'da düzenlenmesi beklenen "Filistin ile Dayanışma Mitingi'ni erteledi. DEM Parti'nin sosyal medya hesabından mitinge ilişkin açıklama yayımlandı.

Açıklamada, partinin 13-14 Ocak tarihinde 90 yerleşim bölgesinde düzenleyeceği önseçim/halk yoklaması çalışması nedeniyle mitingin ertelendiği bilgisine yer verildi.

DEM Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Partimizin 13-14 Ocak tarihinde 90 yerleşim bölgesinde düzenleyeceği önseçim/halk yoklaması çalışması nedeniyle örgütlerimizin gündeminde olan tüm çalışmaları ileri bir tarihe erteliyor ve bu kapsamda merkez kurullarımızdaki arkadaşlarımızın tümünü bu tarihsel önseçim uygulamamızda görevlendiriyoruz. Bu kapsamda İstanbul da düzenleme kararı aldığımız Filistin ile Dayanışma Mitingimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Kamuoyuna saygıyla bildiririz."