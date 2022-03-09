Gelecek Parti'li Nedim Yamalı: "Bir tek Çiller eksikti masada o da geldi"

09 Mart 2022 Çarşamba, 17:37

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirlerde bulunan Yamalı, 28 Şubat'ın ve Susurluk aktörlerinin kendilerine yeniden alan bulduğunu ve bunun Erdoğan yönetimiyle ilgili olduğunu söyledi. Çiller'in de masaya katılmasıyla aktörlerin tamamlandığını belirten Nedim Yamalı şu açıklamalarda bulundu:

"ARKADA KİMLER VAR BİLMİYORUZ"

“28 Şubat'ın ve Susurluk hadisesinin aktörleri yeniden alan buldular. Bu işte Tayyip Erdoğan'ın ve onun karanlık yönetiminin neticesidir. Masada bir Tayyip Erdoğan var, arkada kimler var bilmiyoruz. Milliyetçi Hareket Parti'sinin lideri çıkıyor ve hapishanede yatan bir kişi hakkında sevgilerini bildiriyor ve 1 ay sonra o kişi içerden çıkartılıyor.

"BİR TEK ÇİLLER EKSİKTİ MASADA O DA GELDİ"

Bir tek çiller eksikti masada o da geldi böylece Susurluk hadisesindeki aktörler tamamlanıyor. Burada asıl sorulması gereken kişi 'iktidarın ortakları ve başı'. Bu insanlarla neden tekrar iş tutuyorsunuz? Yoksa onların eline mi geçtiniz? Yoksa bir dönemin karanlık aktörleri, bir dönemin karanlık iç ve dış güçleri tekrar etkili mi oldular ki bu Çillerler, Mehmet AĞARLAR, Sedat Pekerler, Alattin Çakıcılar tekrar konuşulur oldular" dedi.

Fatih Erbakan’ın CHP’siz ittifak teklifine yönelik açıklamalarda da bulunan Nedim Namlı, Yeniden Refah Partisi ile parlamenter sistemle ilgili farklı yaklaşımları olduğunu belirterek şu açıklamaları yaptı:

"PARLAMENTER SİSTEMİ ORTAK VE ÖNCELİKLİ BİR HEDEF OLARAK BELİRLEDİK"

"Yeniden Refah Partisi başkanlık sistemini önceliyor. Onun güçlendirilmesini ve iyileştirilmesini düşünüyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Biz parlamenter sistemi ortak ve öncelikli bir hedef olarak belirledik. Bizim gibi parlamenter sistemi ortak ve öncelikli hedef olarak belirleyen partilerle şu anda bir iş birliğimiz var. Bu işbirliğimiz sonsuza kadar sürecek bir iş birliği değil. Yani biz 6 siyasi parti birleşmiyoruz.

İş birliği çabamız devam ediyor ama tabii öncelikli olarak mutlaka bir an önce parlamenter sisteminin gelmesini hedefliyoruz. Ve bu hedefteki olan partilerle de doğal olarak biraz daha yakın çalışıyoruz"

"YÜZDE 25 OY ALMIŞ PARTİYİ ŞEYTANLAŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL"

Şu an biz bir ittifakın içinde olmadıklarını ve millet ittifakının bir parçası olmadıklarının altını çizen Yamalı sözlerine şöyle devam etti:

"İş birliği çabamız devam ediyor ama tabi öncelikli olarak mutlaka bir an önce parlamenter sisteminin gelmesini hedefliyoruz. Ve bu hedefteki olan partilerle de doğal olarak biraz daha yakın çalışıyoruz. Bir de şu yanlışı yapmamak gerekir diye düşünüyorum. Bu milletin yüzde 25'inin seçtiği bir partiyi şeytanlaştırmak, denklem dışında olmasını istemek. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. 'CHP ile mutlaka olur veya CHP'siz olmaz diye algılarla yola çıkmak doğru bir siyaset değil."

"ERBAKAN SAĞ OLSAYDI KESİNLİKE CHP İLE OLMAZ DEMEZDİ"

"Rahmetli Erbakan hoca da herkesle koalisyon yaptı. CHP ile Demirel ile Türkeş ile Islahatçı Demokrasi Partisi ile yaptı. Bugün rahmetli sağ olsaydı 'kesinlikle CHP ile olmaz' diyeceğini zannetmiyorum."