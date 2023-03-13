Yeni Şafak yazarı: Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti

Millet İttifakı karşısında AKP'nin içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nı büyütme çabalarında bir aşama daha kat edildi. Bir süredir Yeniden Refah Partisi'yle görüşmeleri sürdüren AKP'nin olumlu yanıt aldığı aktarılıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:18
Yeni Şafak yazarı: Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti
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Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, AKP yetkilileriyle bir süredir görüşmeler yapan Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul ettiğini belirtti.

Çelik, köşesinde konuyla ilgili şunları dile getirdi:   

"Beklenen oldu” demeyeceğim zira Fatih Erbakan seçim sürecine kadar ittifak yapma taraftarı değildi. Net açıklamaları vardı. Tabanlar açısından ise “arzulanan” oldu diyebiliriz.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmayı kabul ettiğini söylemek artık mümkün. Çünkü iki partideki kaynaklarımdan da “oldu bu iş” teyidini aldım.

Bu yazı, ittifak resmen ilan edilmediği için benim açımdan risk. Bunun yanında hem kaynaklarıma güvendiğim ve hem de süreci dikkatle takip ettiğim için yazma gereği duydum…

Yeniden Refah Partisi cephesine göre; AK Parti ile uzlaşılmış. Sundukları şartlar kabul edilmiş."

Çelik, kararın en geç salı günü açıklanacağını öne sürdü.   

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için 5 şart sunduğu, bu şartlar arasında LGBTİ derneklerinin kapatılması ve 6284'ün kaldırılmasının da bulunduğu ifade edilmişti.



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