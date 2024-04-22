Yeni Şafak yazarından AKP'ye: 'Kanserli hücre hızla kalbe, beyne ilerliyor'

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, AKP'de son dönemde yaşanan gelişmeler üzerine bir "uyarı" yazısı kaleme aldı. Ünal, "Kanserli hücreler bünyeyi hızla kuşatıyor, kalbe, beyne doğru hızla ilerliyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:26
Yeni Şafak yazarından AKP'ye: 'Kanserli hücre hızla kalbe, beyne ilerliyor'
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AKP'ye yakın Yeni Şafak gazetesinin köşe yazarlarından Aydın Ünal, yerel seçimde yenilgi alan AKP'yi son dönemde büyük tartışma yaratan bazı partililer üzerinden uyardı. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da esmi metin yazarlarından olan Aydın Ünal, "Son günlerde ortaya çıkan ve muhalefetten ziyade AK Parti tabanında rahatsızlık oluşturan skandalların baş aktörlerine bakın" dediği yazısına şöyle devam etti: 

"Külliye’den parmak sallayan, pahalı saatiyle fotoğraf çeken, ultra lüks makam odaları yaptıran ya da partiye girişi biraz daha eski de olsa, tam Hamas’ın Erdoğan’ı ziyaret ettiği günlerde, tam da Erdoğan’ın “Filistin mücadelesini her şartta savunacağız” dediği zamanlarda, tam da AK Parti’nin İsrail’le ticaret üzerinden hırpalandığı dönemde, “Katliam eyvallah da… İsrail’e 6 satıp 1 alıyoruz” gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba? Nerede olduklarının idrakindeler mi? Nereye geldiklerini biliyorlar mı? Nerede nasıl davranılması gerektiğine dair en küçük bir fikirleri var mı?"

"AK Parti, büyük zaferlerini ve büyük hizmetlerini “doku uyumuyla” başardı; bugün yaşadığı sorunların temelinde ise “doku uyuşmazlığı” var" diyen Yeni Şafak yazarı, yazısını "Üstelik bu kanserli hücreler bünyeyi hızla kuşatıyor, kalbe, beyne doğru hızla ilerliyorlar. İşte onun için AK Parti’yi kemoterapi değil, zararlı hücrelerin kesilip atılması eski sağlığına kavuşturacak" ifadeleriyle sonlandırdı. 


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