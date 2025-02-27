İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Mısır’ın askeri gücü tehdit olabilir

Yayınlanma: 27.02.2025 - 09:14

Güncelleme: 27.02.2025 - 09:44

İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonu, görevi 6 Mart'ta bırakacak olan Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin askeri öğrencilere yaptığı bir konuşmanın görüntülerini yayınladı.

"Mısır ve ordusunun kapasitesine ilişkin oldukça endişeliyiz" diyen Halevi, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu konuda (Mısır tehdidi) oldukça endişeliyiz. Bu, bizim önceliklerimizin başında değil. Sorunlarımıza öncelik vermeliyiz. Mısır'ın büyük bir ordusu var. Gelişmiş silahları, gelişmiş uçakları, gelişmiş denizaltıları ve füze gemileri var. Çok sayıda gelişmiş tankları ve kara kuvvetleri birlikleri var. Bunun şu anda bir tehdit olmadığına inanıyoruz, ancak bu durum bir anda değişebilir."

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi konuşmasının devamında, "Muhammed Mursi, 2011’de Müslüman Kardeşler ile iktidara geldi. Aniden, tüm bu ordunun bambaşka bir liderliği oldu ve bu liderlik aniden size karşı dönebilirdi" ifadesini kullandı.

BARIŞ ANLAŞMASINI İHLAL ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Mısır’ın Sina Yarımadası'na askeri yığınak yaptığını savunarak, bunun İsrail ile Mısır arasındaki barış antlaşmasının "çok ciddi bir ihlali olduğunu" öne sürmüştü.

Leiter, İsrail'in, Mısır’ın Sina’da yaptığı askeri yığınağa ilişkin endişelerini yakın zamanda gündeme getireceğini belirterek "Uzun zamandır bu konu bir kenara itildi ama devam ediyor. Bu konuyu çok yakında ve kesin bir şekilde masaya yatıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Mısır ordusu, Sina'da gerçekleştirdiği askeri tatbikatın görüntüleri 15 Ocak'ta yayınlanmıştı. Tatbikatta 7 Ekim 2023'te Hamas'ın askeri kanadı İzzettin Kassam Tugaylarının kullandığı paramotorlara benzeyen "uçan yarasa" isimli araçların kullanılması dikkati çekmişti.

Tatbikatın yayınlanan görüntüleri İsrailli sosyal medya kullanıcıları tarafından da sıkça paylaşılmıştı.