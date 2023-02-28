Yeni Şafak yazarından Bahçeli'nin istifa açıklamasına: 'Orantısız tepki'

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 10:01

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 10:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş-Antalyaspor maçında siyah beyazlı taraftarlardan yükselen 'Hükümet istifa!' sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa etiğini duyurmuştu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin yazarlarından Ali Saydam ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istifa açıklaması üzerine "Orantısız tepki" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Saydam, yazısında "Nedeni ne olursa olsun, örgütlü ya da örgütsüz provokasyon ya da manipülasyon devreye sokulmuş olsa bile iki maçta tribünlerin ‘bir kısmının’ kısa süre için hükûmeti istifaya çağırması demokratik refleks olarak görülebilirdi, “Dostun sitemini anlamamak dosta sitemdir” yaklaşımıyla taraftarlar anlayış kozasına sarmalanabilirlerdi" dedi.

Bahçeli adına yapılan istifa açıklamasının "orantısız" olduğuna dikkat çeken Yeni Şafak yazarı, şu ifadeleri kullandı:

"Anglosaksonların “overreacting” (tepkide aşırıya kaçma) dedikleri türden ‘orantısız’ pozisyon alma, iletişimin temel ilkeleriyle buluşamama anlamına gelir. Sayın Bahçeli’nin BJK üyeliğinden istifası en doğal hakkıdır; yukarıda sözünü ettiğimiz aşırılık çerçevesinde algılanmamalıdır. Ancak, kendisi adına yapılan açıklamada kullanılan ‘dil’ hangi iletişim kuramının içinde mütalaa edilmelidir; açıkçası bilemedik…

Durduk yerde yaratılan bu ‘çelişki’den çıkmanın tek yolu, yazımızın yedinci paragrafında ifade ettiğimiz yöntemden geçmektedir… Bunun bilgisi de tecrübesi de AK Parti yönetimi ve kadrolarının uhdesinde bulunmaktadır…"

BAHÇELİ'NİN İSTİFA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifasını duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."