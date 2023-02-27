'Arşiv' unutmaz... 'Hükümet istifa' sloganından rahatsız olan Devlet Bahçeli'nin çArşı'yı övdüğü paylaşımı ortaya çıktı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 11:39

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:33

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde AKP iktidarının yetersizliği, koordinasyonsuzluğu ve sistemsizliğinin ardından başlayan protestolar stadyumlara da yansıdı.

İlk olarak Fenerbahçe taraftarlarının 25 Şubat’ta Konyaspor maçı boyunca “hükümet istifa” sloganları atması gündem olmuştu. Dün ise İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş tribünlerinden “hükümet istifa” tezahüratları yükselmişti.

BAHÇELİ BEŞİKTAŞ'TAN İSTİFA ETTİ

Beşiktaş, tribününden bu sesler yükselirken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, attığı tweet’lerde futbol müsabakalarının seyircisiz ya da ‘tedbir alınarak’ oynanmasını istemişti.

“Hükümet istifa” sloganı kesilmek bilmeyince MHP lideri Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti.

MHP'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

ARŞİV UNUTMAZ

Yaşananların ardından Devlet Bahçeli'nin 2016 yılında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşım yeniden gündem oldu.

'ÇARŞI HAKSIZLIĞA GELMEZ, YALANA BOYUN EĞMEZ'

MHP lideri, çArşı grubuna övgüler dizdiği paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Çarşı grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez."