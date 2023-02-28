Gençlerbirliği taraftarından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tepki
Gençlerbirliği taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünleri hedef almasına tepki gösterdi.
TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin önemli taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarını hedef almasına tepki gösterdi.
Ultras Kardeşler ve Alkaralar Bahçeli'ye video paylaşımlarıyla yanıt verirken, Karşı Taraf'tan ise "Ferman padişahınsa tribünler bizimdir" yorumu yapıldı.
İşte o paylaşımlar:
Ferman padişahın, tribünler bizimdir! https://t.co/MZbInDXaGL— Karşı Taraf Gençlerbirliği (@karsitaraf1923) February 26, 2023
https://t.co/4OxAwvRQhE pic.twitter.com/ZSt436lkHh— Alkaralar (@Alkaralar) February 26, 2023
https://t.co/9RXoCO9Jp0 pic.twitter.com/24ERX4hb8i— Gençlerbirliği | UltrasKardeşler (@ULTRASKARDESLER) February 26, 2023
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