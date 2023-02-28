Gençlerbirliği taraftarından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tepki

Gençlerbirliği taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünleri hedef almasına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:22
Gençlerbirliği taraftarından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye tepki
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TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'nin önemli taraftar gruplarından Ultras Kardeşler, Alkaralar ve Karşı Taraf, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tribünlerdeki "Hükümet istifa" sloganlarını hedef almasına tepki gösterdi.

Ultras Kardeşler ve Alkaralar Bahçeli'ye video paylaşımlarıyla yanıt verirken, Karşı Taraf'tan ise "Ferman padişahınsa tribünler bizimdir" yorumu yapıldı.

İşte o paylaşımlar:


Gençlerbirliği Devlet Bahçeli MHP Hükümet istifa

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