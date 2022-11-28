Yeni Şafak’tan çok konuşulacak haber: ‘Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan’
İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki bir haberde “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadesini kullandı.
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin görüşmesi hakkında bir haber yayımladı.
Ancak haberin girişinde çok konuşulacak bir ifade göze çarptı. "Mısır ile görüşmeler genişleyecek" başlıklı haberde Erdoğan için "darbeci" ifadesi kullanıldı. Haberin giriş cümlesinde şöyle denildi:
“Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı…”
AKP'nin yakın döneme kadar Sisi için kullandığı "darbeci" ifadesinin Yeni Şafak'taki haberde Erdoğan için kullanılması sosyal medyada gündem konusu oldu.
Video Haberler
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizimkiler'in Ulviye'sinden kahreden haber
- 'En az 25 bin 400 TL olmalıdır...'
- ‘Bu karı’ diyene dikkat ettiniz mi
- 'Kulak çekme' polemiği: İYİ Parti'den açıklama
- TKH Genel Başkanı Tekerek dahil partililer gözaltında
- Anneden çocuğuna 'işkence' iddiası
- 'Kameralar, kayıt alındı mı?'
- 'Dokunmadık gönül bırakmayacağız...'
- Bildikleri halde uyarmamışlar, açığa çıktı...
- Tabutundaki o ayrıntı yürek burktu...