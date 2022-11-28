Yeni Şafak’tan çok konuşulacak haber: ‘Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan’

28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:16

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin görüşmesi hakkında bir haber yayımladı.

Ancak haberin girişinde çok konuşulacak bir ifade göze çarptı. "Mısır ile görüşmeler genişleyecek" başlıklı haberde Erdoğan için "darbeci" ifadesi kullanıldı. Haberin giriş cümlesinde şöyle denildi:

“Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı…”

AKP'nin yakın döneme kadar Sisi için kullandığı "darbeci" ifadesinin Yeni Şafak'taki haberde Erdoğan için kullanılması sosyal medyada gündem konusu oldu.