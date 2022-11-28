Yeni Şafak’tan çok konuşulacak haber: ‘Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan’

İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki bir haberde “Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan” ifadesini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2022 Pazartesi, 11:16
Yeni Şafak’tan çok konuşulacak haber: ‘Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan’
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İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, bugünkü sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi’nin görüşmesi hakkında bir haber yayımladı. 

Ancak haberin girişinde çok konuşulacak bir ifade göze çarptı. "Mısır ile görüşmeler genişleyecek" başlıklı haberde Erdoğan için "darbeci" ifadesi kullanıldı. Haberin giriş cümlesinde şöyle denildi:

“Darbeci Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı…” 

AKP'nin yakın döneme kadar Sisi için kullandığı "darbeci" ifadesinin Yeni Şafak'taki haberde Erdoğan için kullanılması sosyal medyada gündem konusu oldu. 

 


Recep Tayyip Erdoğan yeni şafak darbe girişimi

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