İktidara yakın Yeni Şafak'tan 'Fahrettin' bulmacası
İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin günlük bulmacasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un soyadı soruldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, bugünkü bulmaca sayfasına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u taşıdı.
'Günlük Bulmaca' başlığı köşesinde fotoğrafı yer alan Altun'un soyadının yazılması istendi.
Gazete daha önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafını koyup, adını sormuştu.
İşte o bulmaca;
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