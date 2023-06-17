Yeni yasama döneminin ilk kanun teklifleri CHP ve İYİ Parti'den

Yayınlanma: 17.06.2023 - 15:50

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:50

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer’in, TBMM Başkanlığı’na sunduğu 12 Haziran 2023 tarihli kanun teklifinde; Türk Psikologlar Birliği’nin kurulması öngörüldü.

Taşcıer, ayrıca bir başka kanun teklifi ile “Kadına karşı şiddetin önlenmesinde bazı durumlarda teknik araç ve yöntemlerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi” amacıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik teklif etti.

CHP'Lİ BAKAN'DAN 3 AYRI TEKLİF

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ise 12 Haziran’da üç ayrı kanun teklifi verdi.

Bakan; “Özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları; arkeolojik, doğal, tarihi ve kentsel SİT alanları ile tarım arazilerinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanması” için Maden Kanunu’nda değişiklik önerdi.

Murat Bakan, “Bakan yardımcıları ve üst kurul üyelerine; kamu bankaları yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri ile özel hukuka tabi kamu iştiraklerinde aldıkları yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri ve her ne ad altında olursa olsun yapılan görevlendirmeler için huzur hakkı ya da başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaması” amacıyla da kanun teklifi verdi.

Bakan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanuna” benzer bir kanunun Bakanlar için de düzenlenmesi amacıyla bir kanun teklifi de hazırladı ve TBMM Başkanlığı’na sundu.

'DEPREMZEDELERİN FATURALARINI BAKANLIK KARŞILASIN'

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, sunduğu kanun teklifinde depremzedelerin elektrik, su, doğal gaz faturalarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca karşılanmasını istedi. Güzelmansur, kanun teklifini şu gerekçelere dayandırdı:

“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen yerlerde elektrik, su ve doğalgaz abonelerinin 6 Şubat 2023 ile 30 Aralık 2023 tarihleri arasında tahakkuk eden faturalarının ilgisine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesinden karşılanması amaçlanmaktadır.”

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı’nın 12 Haziran günü verdiği kanun teklifinde ise Balıkesir’e İstiklal Madalyası verilmesini öngördü.

ANKARA'YA YENİ KENT TEKLİFİ

İYİ Partili milletvekilleri ise 14 Haziran günü kanun tekliflerini sundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Ankara’da Yenikent adıyla yeni bir ilçe kurulması için düzenleme yapılmasını istedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise akademisyenlerle ilgili düzenleme istedi, “Üniversite ödeneği, akademik personelin ek göstergeleri, makam tazminatları ile akademik teşvik ödeneğinin artırılması ve birinci sınıfta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kazdanmış olan hakim ve savcılar ile seçilme niteliklerini kaybetmemiş olan hakim ve savcılara; Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyeleri ile aynı miktarda yüksek hakimlik tazminatı ödenmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.