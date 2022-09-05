Yeni yasama yılında TBMM’nin gündeminde neler olacak?
Yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir mesai bekliyor. Seçim sürecine girilecek olması nedeniyle iktidar partisinin gündeminde ise ekonomi ağırlıklı düzenlemeler olacak.
Yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak olan TBMM’yi yoğun bir mesai bekliyor. Seçim sürecine girilecek olması nedeniyle iktidar partisinin gündeminde ise ekonomi ağırlıklı düzenlemeler olacak.
Asgari ücretin vergi diliminden muaf tutulması ve kripto para sistemine yasal düzenleme de iktidarın gündeminde.
KRİPTO PARAYA YASAL ÇERÇEVE
Bu çerçevede uzun süredir AKP yöneticilerinin üzerinde çalıştığı kripto para piyasasının yasal altyapıya kavuşturulmasına dönük yasa teklifinin sunulması planlanıyor.
Kripto para şirketlerinin güvenirliğini artırmaya dönük çerçeve düzenlemeleri içereceği belirtilen yasa teklifiyle uluslar arası kripto para şirketlerine Türkiye’de şirket kurma olanağı sağlanması, bu şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alma, teknik altyapı yeterliliğini sağlama zorunluluğu getirilmesi düşünülüyor.
Düzenlemenin daha çok çerçeve yasa niteliğinde olacağını belirten parti kaynakları, detayların, yönetmelik gibi ikincil mevzuatla düzenleneceğini belirtiyorlar.
BANKA TEREDDÜT YARATTI, FİNANS KURUMU OLACAKLAR
AKP grubu ayrıca bir “ekonomi torba” teklifi üzerinde de çalışıyor.
Bu kapsamda, faizsiz bankacılık olarak nitelendirilen katılım bankalarının isminin değiştirilerek, 2005 yılı öncesinde olduğu gibi finans kuruluşu olarak tanımlanması öngörülüyor.
AKP kulislerinde bu değişikliğe gerek duyulmasının nedeni olarak “Muhafazakarların banka ifadesine tereddütle yaklaşması” gösteriliyor.
Katılım bankalarını ağırlıklı olarak muhafazakar mudilerin tercih ettiğine dikkat çeken parti kaynakları, banka ifadesinin faizi çağrıştırdığı için mudilerde rahatsızlık yarattığını belirtiyorlar.
Katılım bankaları, 2005 yılında yapılan yasa değişikliğine kadar finans kurumu olarak tanımlanıyordu.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ DİLİMİ DIŞI BIRAKMA FORMÜLÜ
İktidarın üzerinde çalıştığı bir başka düzenleme ise asgari ücretten vergi dilimine girilmesi nedeniyle yapılan kesintinin iptal edilmesi.
Bu çerçevede, asgari ücretin vergi dilimine girmemesi için vergisiz bir “kaynak transferi” formülü üzerinde durulduğu belirtiliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığının üzerinde çalıştığı emeklilikte yaşa takılanlar için (EYT) emeklilik düzenlemesinin de Meclis’e gelmesi bekleniyor.
DEZENFORMASYON TEKLİFİ RAFTAN İNECEK
TBMM tatile girmeden önce komisyonda kabul edilen, ancak muhalefetin itirazları ve zaman baskısını da dikkate alan AKP ve MHP’nin Genel Kurul’a sunmaktan vazgeçtiği “dezenformasyon” teklifinin de yeni yasama yılında Meclis’e getirilmesi planlanıyor.
Muhalefetin “basına sansür torbası” olarak nitelendirdiği ve sosyal medyaya dönük yeni yaptırımlar da içeren yasa teklifinde dar kapsamlı değişiklik yapılabileceği, ancak ana çerçevenin korunacağı konuşuluyor.
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