HDP Grup Başkanvekili Beştaş: 'EYT ile ilgili teklifimizi, TBMM Başkanlığına sunduk'
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını belirtti. Beştaş, "Yaş sınırı sebebiyle hak kaybına uğrayan ve yaş sınırı doluncaya kadar işsiz ve gelirden yoksun olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi acil gündemlerden biridir" dedi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Enflasyonun nedeninin AK Parti olduğunu, iktidar değişmediği sürece enflasyonun da düşmeyeceğini belirten Beştaş, insanların maaşları yetmediği için her ay yeni kredi aldığını ve günü kurtarmaya çalıştığını ifade etti.
Beştaş, "'Yeni ekonomik model' dedikleri ucube ekonomik politikalar bu sorunu çözemez. Rota şaşmış ve iktidar sadece kendi rantını korumaya çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.
TBMM'ye 27. Dönem'de rekor sayıda fezleke geldiğini savunan Beştaş, "Savcılar arasında fezleke yarışı var. Öksürüyoruz, susuyoruz, tweet atıyoruz, basın açıklaması yapıyoruz, cezaevine mektup yazıyoruz fezleke geliyor. Bu bir politika, savcılara talimat verilmiş" diye konuştu.
Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi için uzun zamandır mücadele ettiklerini aktaran Beştaş, "EYT ile ilgili kanun teklifimizi, TBMM Başkanlığına sunduk. Emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları, artık herkesin bildiği bir mesele. Bugüne kadar bir düzenleme yapılmadı. Yaş sınırı sebebiyle hak kaybına uğrayan ve yaş sınırı doluncaya kadar işsiz ve gelirden yoksun olan yurttaşların mağduriyetlerinin giderilmesi acil gündemlerden biridir" ifadesini kullandı.
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