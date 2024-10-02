'Yeni Zekeriya Öz' Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 12:15

Güncelleme: 02.10.2024 - 12:44

Yargıtay'a 8 yeni üye seçildi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atamasıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz Yargıtay üyesi oldu.

Şaban Yılmaz, Murat Boylu, Ferhat Kapıcı, Murat Çağlak, Osman Kiper, Murat Pala, Cengiz Doğan ve Ali Rıza San da yeni Yargıtay üyeleri oldu. Ahmet Cüneyt Yılmaz, Cengiz Aydemir ve Burakhan Melikoğlu da yeni Danıştay üyeleri olarak seçildi.

BAKAN YARDIMCISI GÜRLEK BAŞSAVCI OLDU

HSK kararıyla Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirildi.

Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimleri hapis cezası ile cezalandıran hâkim olarak biliniyor.

Gürlek, geçmişte Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlara verdiği hapis cezaları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını uygulamamasıyla tanınıyor.

KILIÇDAROĞLU, 'YENİ ZEKERİYA ÖZ' DEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararını uygulamayan Gürlek, Berberoğlu’nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına karar vermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AYM’nin Berberoğlu kararı uygulanmaması üzerine Gürlek’i “Yeni Zekeriya Öz” diyerek suçlamıştı. Gürlek bu ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’na açtığı 75 bin TL’lik tazminat davasını da kaybetmişti. AYM, Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oybirliğiyle karar vermişti.

Yeni Başsavcı Akın Gürlek'in benzetildiği firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, kamuoyu tarafından Ergenekon davasıyla hatırlanıyor. Öz, 2008 yılında dönemin siyasi iktidarının da açık desteğiyle hazırlanan sözkonusu kumpas davanın baş aktörlerinden biriydi.