Tartışmalı davaların hâkimi Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı'na atandı

03 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2019’da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilen Uğurhan Kuş’u, Danıştay üyeliğine atadı. Kuş’un yerine ise tartışmalı davaların hâkimliğini yapan Akın Gürlek getirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Adaleti katleden adam kimdir derseniz, adı Akın Gürlek’tir. Yeni Zekeriya Öz’dür” ifadeleri ile eleştirdiği Gürlek, özellikle siyasi davalarda verilen kararlar ile sık sık gündeme geldi. Kılıçdaroğlu’na bu sözleri nedeniyle açtığı tazminat davası reddedilen Gürlek, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına direnmesi ile uzun süre gündemde kaldı. Gürlek, AYM’nin, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmiş, bu nedenle AYM ikinci kez hak ihlali kararı vermişti.

DAVALARIN ARANANI

Gürlek’in tek tartışmalı kararı Berberoğlu hakkında değil. Arasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nun da olduğu Sözcü gazetesi ve yazarlarına “FETÖ’ye yardım” gerekçesiyle hapis cezası veren mahkemenin başkanlığını yapan Gürlek, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu sosyal medya paylaşımları nedeniyle mahkum eden heyetteydi. Gürlek, HDP’li Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder’e hapis cezası veren, müzisyen Atilla Taş’ın tutuklanmasını kararlaştıran heyetin üyesiydi. Gürlek, Gezi davasında tutukluluklarına itiraz edilen Osman Kavala, Mücella Yapıcı ve Çiğdem Mater’in de arasında yer aldığı isimlerin itirazını reddeden mahkemenin başkanıydı. Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) “AYM kararlarına uymayanların terfi edemeyeceği” ilke kararına karşın terfi etmişti.

SIRA HSK’DE Mİ?

Eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Gürlek’in, bu atamayla kalmayacağı ve bakanlığın HSK’deki temsilcisi olarak görevlendirileceğini düşündüğünü söyledi. İktidarın artık yargıyı tamamen ele geçirdiğini saklamadığını belirten Karadağ, “Gücünü ifade etmek istiyor” diye konuştu. Karadağ şunları kaydetti: “Bu atama yargıdaki her sınırın aşıldığını gösteriyor. İktidar, muhalif güçlere ‘Aklınızı başınıza alın, yargı benim elimde’ diyor; herkese sopa gösteriyor. İktidar neticede kendi gücünü bir şekilde ifade etmeye çalışıyor.”

"ADALETİN KATLİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise “Bu atama, Saray iktidarının adaletin katili olduğunun göstergesi. Saray iktidarı, talimatla karar verdirdiği kişileri ödüllendiriyor” ifadelerini kullandı. CHP’ye açılan davalar gündemdeyken atamanın yapılması için Erkek, “Saray kaos istiyor” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise atama kararı için “Zekeriya Öz’ün arkasında duran Erdoğan, AKP’nin Zekeriya Öz’ü Akın Gürlek’in arkasında dimdik durmaya devam ediyor” dedi.