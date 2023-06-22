Akın Gürlek kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?
28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından yeniden göreve gelen Erdoğan, yeni kabineyi açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre yeni bakan yardımcılarının kimler olduğu belli oldu. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek oldu. Yurttaşlar, Akın Gürlek hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Akın Gürlek kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? İşte, Akın Gürlek hakkında merak edilenler...
AKIN GÜRLEK KİMDİR?
Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.[
Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.
AKIN GÜRLEK ÖZEL HAYATI
Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;
Akın Gürlek
Hasan Yılmaz
Niyazi Acar
Ramazan Can
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