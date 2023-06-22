Yayınlanma: 22.06.2023 - 10:45

Güncelleme: 22.06.2023 - 10:45

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu. Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'nun hayatı, kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Peki, Akın Gürlek kimdir? Yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Akın Gürlek kaç yaşında, nereli? İşte, Akın Gürlek hakkında merak edilenler...

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de doğdu. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı. Nisan 2021 terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.[

Danıştay üyeliğine atanan Uğurhan Kuş'un yerine 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı.

AKIN GÜRLEK ÖZEL HAYATI

Akın Gürlek, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Akın Gürlek

Hasan Yılmaz

Niyazi Acar

Ramazan Can