Yeniden aday gösterilmeyen Suzan Şahin: CHP ve kadrolarının iktidar mücadelesinde var gücümle çalışmaya devam edeceğim

Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:13

Güncelleme: 11.04.2023 - 13:13

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis kürsüsünde yaptığı konuşması uzun süre gündemde olan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesinde yer almamasına ilişkin açıklama yaptı.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdiri ve parti meclisiyle merkez yönetim kurulunun oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda aday olmadığını" belirten Şahin, bürokrasi veya yerel yönetim için istek ve talebinin olmadığını, bununla ilgili bir teklif almadığını da dile getirdi.

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Doğuştan aidiyet hissettiğim, bir neferi ve evladı olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve kadrolarının iktidar mücadelesinde var gücümle çalışmaya devam edeceğim.

28. dönem milletvekilliği başvurum haricinde hiçbir bürokrasi ya da yerel yönetim kademesi için talep ve isteğim olmadığı gibi bu yönde bir teklif de almış değilim. Tek hedefim Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı yapmaktır."

Şahin, açıklamasını "Haklarınızı helal edin, kusurumuz olduysa af ola..." diyerek tamamladı.







