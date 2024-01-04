Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu

Yayınlanma: 04.01.2024 - 17:24

Güncelleme: 04.01.2024 - 17:24

Yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da ziyaretlerini artırdı.

Bugün bir taziye evini ziyaret eden Başkan İmamoğlu’nun Kur'an okuduğu anlar sosyal medyada viral oldu.