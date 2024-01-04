Ekrem İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy’de yaptığı bir taziye ziyaretinde, ailenin isteği üzerine Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.
Yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da ziyaretlerini artırdı.
Bugün bir taziye evini ziyaret eden Başkan İmamoğlu’nun Kur'an okuduğu anlar sosyal medyada viral oldu.
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