Süper Kupa krizi sonrası çağrı yapmıştı... Ekrem İmamoğlu'ndan iktidara 'Suudi Arabistan' tepkisi: 'Bu gidişin mimarı kim?'
Türkiye Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından İstanbulluları Beşiktaş Meydanı'na çağıran İBB Başkanı İmamoğlu önemli açıklamalarda bulundu. AKP iktidarının tavrını eleştiren İmamoğlu, "Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar. Bu gidişin mimarı kim?" diye sordu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş'ta Barbaros Meydanı açılışında konuştu.
Buradaki konuşmasında, Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin Mustafa Kemal Atatürk fotoğraflı poster ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle iptal edilmesi skandalına değinerek başlayan İmamoğlu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmama kararı alarak ülkeye dönmesinin doğru bir adım olduğunu söyledi.
"BU GİDİŞİN MİMARI KİM?"
Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan'da planlanmasının hata olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Bu gidişin mimarı kim?" diye sordu.
Devlet yetkililerinin tavrını eleştiren İmamoğlu, "Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar" ifadelerini kullandı.
"KRİTİK OLAYLARDAN SONRA BİR SÜRE KAYBOLUYORLAR"
İmamoğlu, özetle şunları söyledi:
"Gönül birliğimizi çok güçlü kılmalıyız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Mustafa Kemal Atatürk her zaman kazanır, her zaman milletine kazandırır.
Ülkedeki yönetici akıl böyle kritik olaylardan sonra bir süre kayboluyorlar ortadan, ses bile çıkarmıyorlar. Bir ülkenin kralının ölümüne milli yas ilan ediyorsunuz ama o ülke Atatürk'ün fotoğrafına bile tahammül edemiyor. İtibar çok önemlidir. Lafla iş olmaz.
İtibar nedir biliyor musunuz? Çalışacaksınız, üreteceksiniz, liyakata göre görev vereceksiniz. Demokrasiniz, adalet sisteminiz güçlü olacak. Boşuna Tayfun Kahraman, Can Atalay hapis yatmayacak."
YEREL SEÇİM MESAJI
Devamla yerel seçimlere değinen İmamoğlu, "İstanbul'da Fetret Devri 2019'da bitti" diye konuştu.
Devam eden projelerine dikkat çeken İmamoğlu, "Halkçı, demokrat, milletini seven, devletini koruyan ve güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan çirkin olaylar sonrası iptal edilen Süper Kupa maçı sonrası İstanbulluları Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve kulüp bayraklarıyla birlikte saat 15.00’te Beşiktaş’ta toplanmaya çağırmıştı.
Bayrağını al, Beşiktaş'a gel.????— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 30, 2023
İstanbulluları, bugün saat 15.00'te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı'na davet ediyorum.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Uzman isimden ‘yanardağ’ uyarısı: ‘Patlama yapabilir'
- Suudi Arabistan'dan açıklama
- Mehmet Demirkol sinirden kendinden geçti!
- Maça çıkmayacaklar...
- Süper Kupa maçı iptal edildi!
- '2. Sayfa' bitti, İrem Derici'nin paylaşımı gündem oldu
- TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'Süper Kupa' önerisi
- Ali Koç'tan tokat gibi cevap!
- Yerlikaya'nın Atatürk paylaşımına AKP'li isimden tepki