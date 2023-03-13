Yeniden 'İttifak içinde ittifak' formülü

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 08:30

Önceki gün katıldığı bir televizyon programında konuşan Karamollaoğlu, “İttifakın içinde bulunan partilerden özellikle yeni kurulan Gelecek ve DEVA Partisi’yle Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum. Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman en fazla 3-4 milletvekili çıkarılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var” dedi.

Saadet Partisi kurmayları bu şekilde AKP’den uzaklaşan seçmenlerin milletvekili tercihinde kendilerine yönelebileceğini söylüyor. Parti kurmayları, “Son karar masada tüm partilerin ortak kararıyla verilecek” vurgusunu da yapıyor.

BU HAFTA NETLEŞECEK

DEVA ve Gelecek partileri ise seçime kendi logolarıyla girmek istediklerini yineliyor. Bu durumda iki partinin de en az 41 ilden aday çıkarması gerekiyor. Bu konunun çalışılmaya devam ettiğini söyleyen parti kurmayları, “Bazı şehirlerde 3 partinin de logosu olacak, bazı şehirlerde tek partinin logosu olacak. Burada mesele bir parti olarak 2-3 milletvekili fazla çıkartmak değil. Parlamentoda çoğunluğu sağlamak ve parlamenter sisteme geçmek için 360 üzeri milletvekilini çıkarmak. Tek liste gireceğimiz bazı yerler hariç çoğu ilde iki veya üç logoyla seçime girme ihtimalimiz var. Bu illeri de hafta sonuna kadar netleştirmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesini yapıyor.