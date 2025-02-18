Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti: 'Kararımız en ince ayrıntısına kadar düşünüldü'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:08

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine Manisa’nın Selendi ilçesinden Yeniden Refah Partisi listelerinden giren Belediye Başkanı Murat Daban sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar bizlere kucak açan, sevgisini esirgemeyen halkımız için en doğru zeminde, hizmet ve çalışmalarımızı yapma gerekliliği hasıl olmuştur. Siz kıymetli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşıyıp, Selendimizde daha iyi hizmetlere odaklanabilmek için, yol arkadaşlarımın ortak görüşü ile Selendi Belediye Başkanlığı görevime Yeniden Refah Partisi ile devam etmeme kararını aldık. Aldığımız karar, en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerimize teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."