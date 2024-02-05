Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı

Yeniden Refah Partisi, 2 büyükşehir ve 8 il belediyesi olmak üzere 80 belediye başkan adayını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 20:38
Yeniden Refah Partisi 80 belediye başkan adayını açıkladı
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Yeniden Refah Partisi, 80 belediye başkan adayını belirledi.

Yeniden Refah'tan yapılan açıklama göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özkurt, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdal Bulut oldu.

8 il belediye başkan adayı ise şu şekilde:

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay, Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme, Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer, Kars Belediye Başkan Adayı Uğur Şen, Muş Belediye Başkan Adayı Aziz Süne, Nevşehir Belediye Başkan Adayı Nail Çelik, Niğde Belediye Başkan Adayı İdris Turgut, Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren.


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