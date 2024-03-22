Yeniden Refah Partisi, AKP ile aynı gün 'Büyük İstanbul Mitingi' yapacak

Yerel seçimler için geri sayım sürerken Yeniden Refah Partisi, 24 Mart Pazar günü Zeytinburnu'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'ni yapacak. Aynı gün AKP de Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'ni yapacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.03.2024 - 14:48
Yeniden Refah Partisi, AKP ile aynı gün 'Büyük İstanbul Mitingi' yapacak
Abone Ol google-news

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partiler adaylarıyla sahada olmaya devam ediyor.

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirmişti.

Miting saat 14.00'te başlayacak.

YENİDEN REFAH'TAN AYNI GÜN MİTİNG

Yeniden Refah Partisi de, 'Büyük İstanbul Mitingi'ni 24 Mart Pazar günü yapacak. Miting, saat 15.00'te Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda olacak.

Yeniden Refah Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Hazır mısın İstanbul! Yeniden Refah Partisi olarak, mağdurların ve mazlumların sesi olmak için büyük bir çaba içerisindeyiz ve sizlerin güçlü desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz, Büyük İstanbul mitingimize tüm İstanbullu hemşehrilerimiz davetlidir."


Yeniden Refah Partisi haberleri Yeniden Refah haberleri Miting haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'in mitingi öncesi... CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı

Özgür Özel'in mitingi öncesi... CHP'nin seçim otobüsüne Trabzon'da taşlı saldırı
Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'

Valilikten CHP'nin miting otobüsüne taş atılmasına ilişkin açıklama: 'Serbest bırakıldı'
Erdoğan’ın mitingine ‘Adalet’ tişörtüyle girmek istedi: Gözaltına alındı

Erdoğan’ın mitingine ‘Adalet’ tişörtüyle girmek istedi: Gözaltına alındı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı

Son Dakika: Murat Kurum malvarlığının listesini açıkladı
Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 23 Mart 2024 Cumartesi Balık burcu yorumu
Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
Facebook hesap silme – Adım adım rehber

Facebook hesap silme – Adım adım rehber
Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!

Devri yasaya aykırı bulundu: Gezi Parkı yeniden İBB'nin!
Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?

Peaky Blinders filmi geliyor! Beklenen isim olacak mı?
CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu

CHP’liler Büyükerşensiz süren seçim yarışı hakkında konuştu
Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!

Sahra Çölü’nden geliyor… Maskeleri hazırlayın!