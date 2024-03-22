Yeniden Refah Partisi, AKP ile aynı gün 'Büyük İstanbul Mitingi' yapacak
Yerel seçimler için geri sayım sürerken Yeniden Refah Partisi, 24 Mart Pazar günü Zeytinburnu'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'ni yapacak. Aynı gün AKP de Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi'ni yapacak.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı gün kala; siyasi partiler adaylarıyla sahada olmaya devam ediyor.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 24 Mart Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenleyeceklerini bildirmişti.
Miting saat 14.00'te başlayacak.
YENİDEN REFAH'TAN AYNI GÜN MİTİNG
Yeniden Refah Partisi de, 'Büyük İstanbul Mitingi'ni 24 Mart Pazar günü yapacak. Miting, saat 15.00'te Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda olacak.
Yeniden Refah Partisi'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Hazır mısın İstanbul! Yeniden Refah Partisi olarak, mağdurların ve mazlumların sesi olmak için büyük bir çaba içerisindeyiz ve sizlerin güçlü desteğiyle büyümeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceğimiz, Büyük İstanbul mitingimize tüm İstanbullu hemşehrilerimiz davetlidir."
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