Erdoğan’ın mitingine ‘Adalet’ tişörtüyle girmek istedi: Gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AKP’nin Isparta mitingine üzerinde ‘Adalet’ yazan tişörtle girmek isteyen kişi önce miting alanına sokulmadı, ardından da gözaltına alındı. Gözaltıya tepki gösteren CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz” ifadelerini kullandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Isparta mitingine giden Emeklilikte Adalet Derneği'nin Isparta temsilcisi Y.B. kademeli emeklilik ile ilgili taleplerini duyurmak istedi.
Üzerinde “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis” yazılı tişört bulunan Y.B, alana sokulmadı. Gözaltına alınan Y.B. ifade verdi.
"ADALET KELİMESİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"
CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı konuya ilişkin, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz ancak ve ancak George Orwell kitaplarında ya da Türkiye'de olur. Dünyanın neresinde bir siyasi toplantıda adalet kelimesi yasaklanmıştır? Maalesef Türkiye'de. Hem de isminde 'Adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginde. Türkiye'de önce adaleti yok ettiler, şimdi ise 'adalet' kelimesine dahi tahammül edemiyorlar. Halkı yoksul bıraktıkları yetmedi, şimdi de adaletsiz bıraktılar. AKP, iktidarda kaldığı müddetçe adalet istemek de suç olarak kalmaya devam edecek.” açıklamasını yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Su altındaki volkan aktif hale geldi: Duman püskürttü
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- Malvarlığının listesini açıkladı!
- CHP'nin adayı kazanıyor!
- 'Ekonomide olumlu tablo' için tarih verdi
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- Olaylı derbi sonrası ilk açıklama