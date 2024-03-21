Erdoğan’ın mitingine ‘Adalet’ tişörtüyle girmek istedi: Gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı AKP’nin Isparta mitingine üzerinde ‘Adalet’ yazan tişörtle girmek isteyen kişi önce miting alanına sokulmadı, ardından da gözaltına alındı. Gözaltıya tepki gösteren CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz” ifadelerini kullandı.

ANKA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 12:47
Erdoğan’ın mitingine ‘Adalet’ tişörtüyle girmek istedi: Gözaltına alındı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü Isparta mitingine giden Emeklilikte Adalet Derneği'nin Isparta temsilcisi Y.B. kademeli emeklilik ile ilgili taleplerini duyurmak istedi. 

Üzerinde “Emeklilikte adalet yoksa oy da yok Reis” yazılı tişört bulunan Y.B, alana sokulmadı. Gözaltına alınan Y.B. ifade verdi.

"ADALET KELİMESİNE DAHİ TAHAMMÜL EDEMİYORLAR"

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı konuya ilişkin, “Bu yaşananlar diktatörlüklerde dahi olmaz ancak ve ancak George Orwell kitaplarında ya da Türkiye'de olur. Dünyanın neresinde bir siyasi toplantıda adalet kelimesi yasaklanmıştır? Maalesef Türkiye'de. Hem de isminde 'Adalet' olan Adalet ve Kalkınma Partisi mitinginde. Türkiye'de önce adaleti yok ettiler, şimdi ise 'adalet' kelimesine dahi tahammül edemiyorlar. Halkı yoksul bıraktıkları yetmedi, şimdi de adaletsiz bıraktılar. AKP, iktidarda kaldığı müddetçe adalet istemek de suç olarak kalmaya devam edecek.” açıklamasını yaptı.


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