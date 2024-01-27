Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı seçim bürosuna saldırı

Yeniden Refah Partisi (YRP) tarafından Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna saldırı düzenlendi. Polis ekipleri saldırıyı düzenleyen iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:56
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen kişi ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.


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