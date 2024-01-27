Yeniden Refah Partisi Ankara Polatlı seçim bürosuna saldırı

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:56

Güncelleme: 27.01.2024 - 17:21

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Yeniden Refah Partisi Adayı Yusuf Hamdemir’in Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde bulunan seçim irtibat bürosuna kimliği belirsiz iki kişi tarafından saldırı düzenlendi.

Gece saatlerinde meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen kişi ayağıyla camı kırdıktan sonra yere düştü.

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O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri ise iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.