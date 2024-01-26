Seçim öncesi emekliye zam iddiası: En düşük emekli maaşı için rakam verdi
Ekonomim yazarı Dr. Şeref Oğuz, en düşük emekli maaşını alan yaklaşık 6 milyon emekliye seçim öncesi zam yapılmasını beklediğini söyledi. Oğuz, net bir rakam da verdi.
Dr. Şeref Oğuz, emekli maaşlarına son yapılan zamları değerlendirdi. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesinin, bu ücreti alan 6 milyonun üzerinde emekli için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu aktararak, "Emekli de acıkabiliyor, iştahı çalışandan da düşük değil. Bu miktarlarla geçinebilmeleri mümkün değil. Özellikle 10 bin TL maaş alan emekliler ciddi rahatsızlık duyuyor. Bu işin prensibini söylüyorum; en düşük emekli maaşı alanların sorununu yüzde zamlarla çözemezsiniz" diye konuştu.
NET RAKAM VERDİ
Ekonomim'in aktardığına göre, seçimler öncesinde, özellikle en düşük emekli maaşı alanlara zam yapılmasını beklediğini aktaran Oğuz, "Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum. Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum" yorumunu yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Malatya'da korkutan deprem!
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?
- 'Ali Yerlikaya'nın aleyhinde kampanya...'