2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel kimdir? Ali Yüksel kaç yaşında, nereli?

Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in 3 eşinin olduğu ortaya çıktı. Peki, Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel kimdir? Ali Yüksel kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 21:37
Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel kimdir? Ali Yüksel kaç yaşında, nereli?
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, yıllar önce 3 eşi olduğu ortaya çıktı. Yüksel, kendisiyle yapılan bir röportajda dördüncü eşe de sıcak baktığını ifade etti. Kadın hakları savunucularından tepkiler gelmeye devam ederken Ali Yüksel'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ALİ YÜKSEL KİMDİR?

1 Mart 1949'da Antalya Konyaaltı Doyran Köyünde doğdu. Ali Yüksel, Yüksek tahsilini, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamladı. 1979 da Almanya'da lisans eğitimi ve Bochum Üniversitesinde iki dönem Şarkıyat eğitimi aldı.

Ali Yüksel, 2006'da Bağcılar Belediyesi'nde Başkan Muşaviri oldu.

ÖZEL YAŞAMI

Ali Yüksel, sekiz çocuk babasıdır.



Ali Yüksel Yeniden Refah Partisi Milletvekili

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