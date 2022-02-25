Cem Gürdeniz: ‘Montrö Türkiye için bir can simididir’
Montrö ve “cüppeli amiral” açıklaması nedeniyle yargılanan amirallerden Cem Gürdeniz dün İstanbul Çağlayan Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ifadesi talimatla Ankara’ya gönderilmek üzere hâkim karşısına çıktı.
Montrö Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınladıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 103 emekli amiralin arasında yer alan Cem Gürdeniz,İstanbul'da ifade verdi. Gürdeniz, ifadesinde hukuk sisteminin siyasallaştığını söyleyerek, "Şerefli 104 amiralinin ortaklaşa hazırladığı masum bir metindir. Montrö’nün neredeyse ortadan kaldırılması gündeme gelmişti. Metin ile Montrö duyarlılığı ve sarıklı amirale ilişkin tepkimizi dile getirdik. Laik, sosyal demokratik hukuk devletinde bir asker üniformasının üzerine dini kisveler giyemez. Hazırlayan amirali arayıp beni de dahil edebilirsiniz dedim. Montrö’nün tartışıldığı dönemde destek vermem gerektiğini düşündüm. Metinde sarıklı amirallerin eleştirisi olmasını onayladım. Pişman değilim. Montrö Türkiye’nin can simididir. Montrö olmasa tarafsızlık sürdürülemez. Dava siyasi bir davadır. Devletimden bu davadan derhal vazgeçmelerini istiyorum" diye konuştu.
'GURUR DUYUYORUM'
İfade sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Gürdeniz, "Darbe imalı bildiri suçlamasıyla özgürlüğüm çalındı. Aynen FETÖ isimli iblis ihanet çetesinin ve ortaklarının Balyoz kumpası ile 3.5 yıl Hasdal ve Silivri’de özgürlüğümün çalınması gibi. Mustafa Kemal Atatürk tarafından miras bırakılan Cumhuriyetimiz uğruna iftiraya ve zulme uğramaya ve bedel ödemeye devam ediyorum ve bununla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
'ANKARA'YA BASKILAR ARTAR'
Gürdeniz, Atatürk’e ve Mavi Vatana sonuna kadar sadık kalacağını söyleyerek, "Ukrayna krizi savaşa dönüşürse bundan en çok zarar görecek ülke Türkiye olacaktır. Ankara, Montrö Sözleşmesi’nin Rusya aleyhinde yorumlanmasından, NATO gemilerinin Karadeniz çıkışlarına tolerans gösterilmesine kadar çeşitli baskılara maruz kalacaktır" diye konuştu
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