Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

7.04.2026 17:03:00
ANKA
Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim" talebine ilişkin, "Ara seçim için Türkiye’yi zorlamak yerine, iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, bir gazetecinin "Erken seçimden sonra ara seçim tartışmaları var, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yeniden Refah Partisi’nin kanaati net: ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz" ifadelerini kaydetti.

"ARA SEÇİM TÜRKİYE'NİN İHTİYACI DEĞİL"

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii, Anayasa belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tam sayısının yüzde 5’i boşalırsa, yani 30 milletvekilliği boşalırsa ülkede milletvekili ara seçimine gidilmesi gerekiyor. Şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde boş sandalye sayısı 8. Dolayısıyla ara seçime gidilebilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi lazım. Bu istifaların da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak bu şartlar altında ara seçime gidilebiliyor. Zorlama olur diye düşünüyoruz. Anayasadan kaynaklanan bu hakkı zorlayarak kullanmanın siyasete bir şey katmayacağını düşünüyoruz.

Ara seçim için Türkiye’yi zorlamak yerine, iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz. Daha stratejik bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin bugünkü ekonomik ve sosyal koşulları erken genel seçimi zorunlu kılmaktadır ama zorlamayla gidilecek bir ara seçim, bugün için Türkiye’nin ihtiyacı değildir. Yeniden Refah Partisi’nin kanaati net: ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ara seçim' çağrısını gündeme getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1960’dan beri yapıldı. 1960’dan beri bundan İnönü kaçmadı, Demirel kaçmadı, Ecevit kaçmadı, Özal kaçmadı, Erbakan kaçmadı; Erdoğan kaçacak" demişti.

CHP'den 'ara seçim' açıklaması: 'AK Parti yetkililerini telaş sardı, millet sandık istiyor'
CHP'den 'ara seçim' açıklaması: 'AK Parti yetkililerini telaş sardı, millet sandık istiyor' CHP Sözcüsü Zeynel Emre, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Sayın Genel Başkanımızın TBMM’deki boşalan vekilliklerle alakalı, ara seçim gerçeğini millete duyurması sonrası AK Parti yetkililerini telaş sarmıştır. Gerçek şu ki; 'Ara seçim yok' diyerek vatandaşın yarasına merhem olamazsınız. Millet sandık istiyor" dedi.
YSK’den ara seçim kararı: 7 Haziran’da sandık kurulacak
YSK’den ara seçim kararı: 7 Haziran’da sandık kurulacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü mahkeme kararlarıyla devam eden Tokat ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuşçu Belde Belediye Başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin, 7 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek yerel ara seçimlerle birlikte yapılmasına karar verdi. Böylece, belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde mahalli idareler ara seçimi, 7 Haziran 2026'da yapılacak.
Son Dakika... Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'ara seçim' yanıtı: 'Ne hükümetimizin ne milletimizin...'
Son Dakika... Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'ara seçim' yanıtı: 'Ne hükümetimizin ne milletimizin...' AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 'ara seçim' çıkışına yanıt verdi. Erdoğan "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" dedi.