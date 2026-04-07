Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'in 'ara seçim' çağrısına yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde MYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç, bir gazetecinin "Erken seçimden sonra ara seçim tartışmaları var, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Yeniden Refah Partisi’nin kanaati net: ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz" ifadelerini kaydetti.

"ARA SEÇİM TÜRKİYE'NİN İHTİYACI DEĞİL"

Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabii, Anayasa belli. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tam sayısının yüzde 5’i boşalırsa, yani 30 milletvekilliği boşalırsa ülkede milletvekili ara seçimine gidilmesi gerekiyor. Şu an için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde boş sandalye sayısı 8. Dolayısıyla ara seçime gidilebilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi lazım. Bu istifaların da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda oylanıp kabul edilmesi gerekiyor. Ancak bu şartlar altında ara seçime gidilebiliyor. Zorlama olur diye düşünüyoruz. Anayasadan kaynaklanan bu hakkı zorlayarak kullanmanın siyasete bir şey katmayacağını düşünüyoruz.

Ara seçim için Türkiye’yi zorlamak yerine, iktidarı erken seçime zorlamayı daha doğru bir adım olarak görüyoruz. Daha stratejik bir siyaset olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin bugünkü ekonomik ve sosyal koşulları erken genel seçimi zorunlu kılmaktadır ama zorlamayla gidilecek bir ara seçim, bugün için Türkiye’nin ihtiyacı değildir. Yeniden Refah Partisi’nin kanaati net: ara seçime hayır, erken seçime evet diyoruz."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Ara seçim' çağrısını gündeme getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "1960’dan beri yapıldı. 1960’dan beri bundan İnönü kaçmadı, Demirel kaçmadı, Ecevit kaçmadı, Özal kaçmadı, Erbakan kaçmadı; Erdoğan kaçacak" demişti.