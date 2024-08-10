Yeniden Refah Partisi 'şeriat' isteyen ilçe başkanını görevden aldı
Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından, 'Şeriat için referandum istiyoruz' paylaşımı yaptı. Daha sonra paylaşımını kaldıran Ari hakkında partiden açıklama yapıldı.
Yeniden Refah Partisi İzmir Bergama İlçe Başkanı Yunus Ari X hesabından şu paylaşımı yapmıştı:
"Şeriat için referandum istiyoruz. Şeriat isteyenlerin oyu yüzde 50'nin çok üzerinde"
Ari paylaşımında partisinin genel başkanı Fatih Erbakan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketlemişti.
Daha sonra ise paylaşımını kaldırdı. Ari'nin hesabında başka skandal paylaşımlar da yaptığı görüldü.
PARTİ GÖREVDEN ALDI
Yeniden Refah Partisi'nin X hesabından yapılan açıklamada İlçe Başkanı Yunus Ari'nin 'parti tüzüğü ve disiplinine uymayan' açıklamalarından dolayı görevinden alındığı açıklandı.
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