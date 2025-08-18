Yeniden Refah'tan 'Çerçioğlu' önerisi: 'Yasaklanmalı!'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP'ye geçmesine bir tepki de Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) geldi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, hem iktidarı hem de Çerçioğlu’nun bu hamlesini eleştirdi.

Kılıç, seçilmiş isimlerin görev süreleri boyunca parti değiştirmesinin yasaklanması gerektiğini savundu. Çerçioğlu’nun CHP seçmeninin oylarıyla beş dönemdir görev yaptığını hatırlatan Kılıç, "Parti değiştirmek yerine evine dönmesi daha sağlıklı bir karar olurdu. Siyasette, özellikle kritik zamanlarda bu tür yer değiştirmeleri doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz" dedi.

'BIRAKACAKSA KOLTUĞU BIRAKSIN'

Çerçioğlu’nun parti değiştirme kararının kamuoyunda en çok tepki çeken örneklerden biri olduğunu ifade eden Kılıç, bu durumun siyasi etik tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

Siyasi etik yasası kapsamında Türkiye’de bir düzenleme yapılması gerektiğini savunan Kılıç, şu öneride bulundu:

"Seçilen milletvekilleri ve belediye başkanlarının, görev süreleri bitene kadar seçildikleri partiden ayrılmaları yasaklanmalı. Bırakacaksa koltuğu bıraksın, görevi bıraksın. ‘Bu yük bana ağır geldi, ben artık bu emaneti sürdürmek, çekmek, taşımak istemiyorum’ diyen varsa bıraksın evine gitsin. Ama parti değiştirmesin çünkü yüz binlerin iradesi ipotek altına alınmış oluyor."