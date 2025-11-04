Yeniden Refah'tan iktidara 'Tom Barrack' çağrısı: 'Küstahlaşan tüccar büyükelçinin lafları gaf değildir!'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Türkiye ile İsrail’in Hazar’dan Akdeniz’e müttefik iki ülke olacağı" iddiasında bulunduğunu söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu iddianın ilham kaynağı ve dayanağı nedir? Eğer devletimizin çizgisi bu değilse, değişmediye, Dışişlerimiz, bu ipe sapa gelmez iddia karşısında neden sessizliğe gömülmektedir? Eğer Türkiye’nin İsrail politikası; bu vahim iddiada olduğu gibi değilse; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, derhal Dışişleri’ne çağrılarak sorumsuz beyanatlarının açıklaması sorulmalıdır. Geçen ay, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında, Türkiye’nin Beyaz Saray’da meşruiyet aradığını söyleyecek kadar küstahlaşan tüccar büyükelçi, son beyanatıyla Türk Dışişleri’ne rota tayin etme hadsizliğine imza teşebbüs etmiştir. Bu laflar gaf değildir!

Belli ki Amerikan elçisi hadsizliklerinin hesabı sorulmadıkça gemi azıya almakta ve Türkiye Cumhuriyeti’ne yön tayin etmeye çalışmaktadır. Netanyahu uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmadıkça, İsrail’den soykırımın hesabı sorulmadıkça, Filistin’in tam bağımsızlığı tanınmadıkça, Filistin topraklarında işgal son bulmadıkça, Kudüs, Filistin’in başkenti olmadıkça İsrail’e rahat yok, İsrail’le dostluk yok, ilişki yok.”

"DEMİRTAŞ DEĞİL, CEZAEVLERİNDE SİYASİ TUTUKLU KALMAMALIDIR"

Suat Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkındaka son kararına ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Selahattin Demirtaş, yaklaşık 9 yıldır tutuklu. Bazı davalarda hakkında hüküm inşa edildi, bazı davalarda henüz hakkında kesin hüküm verilmedi. AİHM’de Tükiye’nin başını en çok ağrıtan konulardan bir tanesi Selahattin Demirtaş’ın yargılanması ve tutukluluk meselesidir. Daha önce de ifade ettik. Terör örgütünün lider kadrolarına bile 'Umut Hakkı'ndan bahsedilen bir dönemde, siyasi tutukluların, hukukun gereği doğrultusunda özgürlüğüne kavuşması mümkündür. AİHM’nin bu konuda kesin kararı varsa bu yönde adım atılması zaten elzemdir. AİHM kararlarına uyulması, tarafı olduğumuz bu hukuk sistemine bağlı kalınması Türkiye’nin lehinedir diye düşünüyorum.

Eli silah tutan terör örgütü elebaşı ayrı bir kategori, sadece siyaset yapmak nedeniyle yargılamaların muhatabı olanlar ayrı bir kategoridir. Zaman zaman Cumhur İttifakı ile de MHP ile de aynı düzlemde buluşabiliriz. Akıl, hukuk ve vicdan bir araya geldiğinde, başka siyasi partilerle aynı çizgide bulunmakta bir beis yok. Türkiye, Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararlarını uygulamalıdır. Eğer AİHM yargısının tarafı olarak kalacaksak, bu AİHM kararlarına uyulmalıdır. Eğer AİHM kararlarına uyulmayacaksa, AİHM yargısının tarafı olunmamalıdır. Aksi halde akabinde gelecek olan parasal yaptırımlardır. Sadece Demirtaş değil, cezaevlerinde siyasi tutuklu kalmamalıdır. Bu kadar bu konuda netiz. Silah, terör, terör örgütü propagandası, silahla suç işlemiş olmak siyasi suç değildir."