Yeniden Refah'ta 'silüet' çelişkisi... Fatih Erbakan: 'Araçta fotoğraf kullanılmaması hanımefendinin kendi tercihi'

Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:16

Güncelleme: 03.05.2023 - 09:55

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Fatih Erbakan ve beraberinde milletvekili adaylarından oluşan heyet Teknopark Ankara'da Ankara İvedik OSB ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

"ARAÇTA FOTOĞRAF KULLANILMAMASI HANIMEFENDİNİN TERCİHİ"

Basın mensuplarının partisinin Düzce'deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in fotoğrafı yerine bir silüet kullanılmasına ilişkin soruya yanıt veren Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Araçta fotoğraf kullanılmaması Milletvekili adayı olan hanımefendinin kendi tercihi. Yani bizim oradaki teşkilatımız, il başkanımız veya diğer erkek adaylarımız 'bu hanımefendinin resmi olmasın' diye bir talepte bulunmuyor. Hanımefendisi kendisi ‘benim resmi olmasa’ diye talepte bulunuyor. Orada da kendisinin bu kişisel talebine, tercihine, hassasiyetine saygı gösterilmiş. Bazı çevreler tarafından bu olayın maksatlı olarak büyütülmektedir. Parti bünyesinde 60'tan fazla kadın adayımız var. Düzce dışında hepsinin fotoğrafları, afişlerde, pankartlarda, seçim araçlarında var.

Bizim parti olarak hanımların resmini basmayalım diye bir iddiamız ve talebimiz yok. Zaten seçildiği zaman mecliste görev yapacak. Meclis kürsüsüne çıkıp konuşacak, yani gayet doğal bir şey, fotoğrafın olmaması gibi bir talebimizin olması söz konusu değil. Tabii maksatlı olarak maalesef belli çevreler tarafından Cumhur İttifakı'nın yıpratılması, Yeniden Refah Partisi'nin yıpratılmasına ilişkin bir operasyon. Dediğimiz gibi bizim böyle bir uygulamamız, politikamız veya talebimiz kesinlikle yok. Diğer bütün kadın adaylarının fotoğrafları her yerde var."

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FARKLI KONUŞMUŞTU

Gündem yaratan olaya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır" açıklaması yapmıştı.