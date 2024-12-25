Yeniden yargılanan Arzu Elen’in katilinin davasında dayanışma çağrısı:

Yayınlanma: 25.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.12.2024 - 04:00

Arzu Elen, evli olduğu erkek Mahmut Elen tarafından 2022’de Şanlıurfa’da öldürüldü. Elen’in önce intihara zorlayıp sonra silahla öldürdüğü belirtildi. Sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanırken İstinaf mahkemesi kararı bozdu. Siverek Adliyesi’nde duruşma yeniden görüldü. Mahkeme duruşmayı 6 Şubat 2025’e erteledi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatları Sevda Demirtaş ve Serenay Yaman duruşmada yaşananları Cumhuriyet’e anlattı. Avukatlar, “Ne yazık ki dosyada verilen hukuksuz kararların ardı arkası kesilmiyor. Yıllarca eşinden şiddet gören Arzu, ev içi şiddetten kaçmış, bunu kabullenemeyen sanık eş Arzu’ya ulaşıp planlı ve soğukkanlı bir şekilde çocuklarını verme bahanesiyle Arzu’yla buluşmuş, önce intihara zorlamış ardından ise ateşli silahla Arzu’yu katletmiştir. Mahkeme, tüm bunlara karşın tasarlama hükümlerini göz önüne alarak ceza evermediği gibi haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmıştır. Ortada bir kadın cinayeti olduğu göz önüne alındığında artık burada haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin mevzu bahis dahi olmaması gerekmektedir” dedi.

KIZ KARDEŞ DOSYAYA DAHİL EDİLMEDİ

Avukatlar sözlerini şu şekilde noktaladı:

“İstinaf sonrası yapılan yargılamada ise yerel mahkeme tarafından bu kez müvekkilin, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle katılan sıfatı haksız ve hukuka aykırı şekilde kaldırılmıştır. Biz dernek olarak mahkemenin verdiği karara sözlü ve yazılı itirazlarımızı sunduk. Ancak mahkeme haksız kararını sürdürmeye devam ederek bu celse de müvekkili dosyaya dahil etmek istemedi. Müvekkil, maktulün ikiz kardeşidir. Bu haksız karar bizi yıldırmayacak, Bir sonraki duruşma 6 Şubat 12:00’de. Kadın cinayetleri son bulsun diyen herkesi dayanışmaya çağırıyoruz”