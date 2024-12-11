Yenidoğan Çetesi, Meclis gündeminde... Sağlık Bakanına istifa çağrıları

Yayınlanma: 11.12.2024 - 19:45

Güncelleme: 11.12.2024 - 19:45

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, “Ey Cumhur ittifakı, bu çeteler sizin yarattığınız sağlık sisteminin sonucu, bu bebek ölümlerinden sorumlu sizsiniz. Ben buradan Sağlık Bakanını bir kez daha sorumluluk almaya ve istifa etmeye davet ediyorum” derken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de “Sağlık Bakanının yapması gerekenleri yapmadığı için, gerekli denetimleri olması gerektiği gibi yaptırmadığı için, alması gereken önlemleri almadığı için yenidoğan ölümlerinden sorumlu olduğunu söyleyen Emir, “Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşmek üzere AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da ilk sözü CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem aldı. Kış saati uygulamasına dikkati çeken Erdem, “Bu bütçede bir lokma ekmek için sabahın kör karanlığında yollara düşen işçi yok, aç yatan öğrenci yok, emekli yok, siftah yapmadan dükkân açıp kapatan esnaf yok, canını dişine takıp çalışan öğretmen yok, doktor yok, kamu emekçisi yok çünkü bu iktidarın bütçesinde halk yok halk. Yine, bir akıl dışı uygulama, AKP iktidarı sekiz yıldır kalıcı yaz saati uygulamasıyla tüm ülkeye psikolojik şiddet uyguluyor” dedi.

"BEBEK ÖLÜMLERİNDEN SORUMLU SİZSİNİZ"

Erdem, “Sağlıklı işi olmayan AKP iktidarı, ülkede her şeyde olduğu gibi sağlığı da piyasaya teslim etti. ‘Sağlıkta dönüşüm’ adı altında sağlık sistemini ticarileştirdi, özelleştirdi. İnsanların hayatından rant devşiren bir sistem yarattı. Bu sistem içinde çeteleşenler, para kazanmak için bilinen en az 12 bebeğimizin katledilmesine sebep oldu. Şimdiki Bakan o dönemde il sağlık müdürüydü, eski bakanlar özel hastane sahibi; birinin hastanesi Yenidoğan Çetesi skandalına karıştığı için kapatıldı ama kimse kendini biraz olsun sorumlu hissetmedi. Ey Cumhur ittifakı, bu çeteler sizin yarattığınız sağlık sisteminin sonucu, bu bebek ölümlerinden sorumlu sizsiniz. Ben buradan Sağlık Bakanını bir kez daha sorumluluk almaya ve istifa etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"PARAYI YANDAŞA VERMEYI SEVIYORSUNUZ"

Şehir hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin aldığını söyleyen Erdem, “Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 10,3'ü 18 adet şehir hastanesine aktarılıyor. Kamunun kaynakları yine hasta garantisi verilen hastanelere aktarılıyor, diğer hastanelere kaynak yetersiz. Sayın Bakanım, Ankara’nın göbeğinde hastanelerde cihazlar bozuk, cihazlar. Biliyorsunuz, sağlık hizmetlerine erişim âdeta hayal oldu. Kamu hastanelerinden randevu almak imkânsızlaştı. Sayın Bakanım, kanser hastalığına beş ay, altı ay sonraya randevu veriliyor. İnsanları zorla ya acile ya da özel hastanelere yönlendiriyorsunuz” dedi. Erdem, “‘Performans sistemi’ diyorsunuz, doktorlara üç dakikada hasta baktırıyorsunuz ve siz bu sistemi övüyorsunuz. Diğer taraftan, aile hekimleriyle ilgili bir yönetmelik getiriyorsunuz, doktorlar sesini duyurmaya çalışıyor; duymuyorsunuz. Birinci basamakta halkın sağlık hakkına erişimini engelliyor, hekimlerin meslek özerkliğini yok ediyorsunuz. SGK’den özel hastane patronlarına milyarlar aktarılırken Tip 1 diyabet hastası çocuk hastalara bir glikoz sensörünü ve bir insülin pompasını çok gördünüz. Şimdi yine söz vermişsiniz, tabii, sözünüzü tutarsanız glikoz sensörünü ödeme kapsamına alıyorsunuz, insülin pompasını veremiyorsunuz. Bir iş yapıyorsunuz, o da yarım yamalak ama hakkınızı yemeyelim, siz parayı yandaşa vermeyi çok seviyorsunuz” ifadelerini kullandı.

"PUSU KURAN İKTİDAR"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise, “Siz zamları eksik anlatan gizleyen saklayan ve vatandaşlara pusu kuran bir iktidarsınız. Yaptığınız hileli açıklama ile, 2025 yılının şubat ayından itibaren sadece yüksek elektrik tüketimi olan konut abonelerine zam yapacağınızı söylediniz ancak sadece konutların değil apartmanlarda ortak kullanımda tükettiği elektriğe de zam yapacağınızı teslim ettik. Elektrik faturası 1050 lira ve üzerinde olan apartmanlar, kooperatifler ve sitelere yüzde 90 oranında elektrik zammı geliyor. Bu durumda apartman aidatları da otomatik olarak zamlanacak” diye konuştu.

"NEYİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ?"

CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin de maden katliamlarını protesto etmek amacıyla yüzünde siyah boyayla kürsüye çıktı. Şevkin, “ İliç katliamı üzerinden tam 10 ay geçti arkadaşlar; bitti Komisyon, bir türlü bu Komisyon raporu ortaya çıkmıyor. Neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Kimi aklamaya çalışıyorsunuz? Birinci derecede asli kusurlu Çevre ve Şehircilik Bakanı hâlâ gelip ne yargıya ne kimseye hesap vermek durumunda hissetmiyor; rapor da hâlâ hazırlanmıyor arkadaşlar. O liç yığının kayması, 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiç mi hesap vermeyeceksiniz arkadaşlar? Hiç mi sorumlu olmayacak?” dedi.

"ÖNLEMLER ALINMADI"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuşmasında Yenidoğan Çetesi’ne dikkat çekti. Sağlık Bakanının yapması gerekenleri yapmadığı için, gerekli denetimleri olması gerektiği gibi yaptırmadığı için, alması gereken önlemleri almadığı için yenidoğan ölümlerinden sorumlu olduğunu söyleyen Emir, “Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır. Sayın Başkan ‘Operasyonu 5 Mayısta başlattık’ diyor ama operasyonu başlatmaktan anladığı mali şubeye haber vermek çünkü sonrasındaki ifadelerinden anlıyoruz ki konuyu hiç anlamamış, bebeklerin öldürüldüğünü ancak 2024 Haziranında fark etmiş Sayın Sağlık Bakanı” dedi.