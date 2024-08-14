Yenilik Partisi’nden acil seçim çağrısı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 11:19

Güncelleme: 14.08.2024 - 11:19

Yenilik Partisi 2 Eylül 15:00’te Beştepe’deki Saray’ın önüne giderek acil seçim çağrısı yapılması kararı aldı. Partiden yapılan açıklamada “Siyasal İslamcı AKP iktidarının Türkiye’yi adeta açık bir ceza evine çeviren ve artık dijital medya mecralarına da sirayet ettirilen zulmünden bıkan Türk ulusu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, AKP’yi ikinci parti haline getirmiştir. İkinci parti durumuna düşen iktidara, bu durumun hatırlatılarak acil seçim çağrısında bulunulması siyasetin bir gereğidir” denilerek muhalefet partilerinden destek istendi.