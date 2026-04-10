Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit: 'Arkadaşlarımızın aklanarak döneceğine inanıyorum'

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma kapsamında aralarında Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ü.C’nin ve bazı belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınmasından birkaç sonra belediye meclisinin olağan toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında gelişmeleri değerlendiren Başkan Abdullah Özyiğit şunları söyledi:

“Yasalar karşısında sorumlu insanlarız. Hiçbir çekincemiz olamaz. Hukuka olan inancımız tam. Bu noktada hiçkimse kendini hukuk üzerinde göremez anlayışıyla istenilen her dosya ulaştırıldı Emniyet mensuplarımıza. Ben bu işin sonunda arkadaşlarımızın aklanarak kuruma döneneceklerine inanıyorum. Belediye kaynaklarımızın kamu yararına, doğru ve verimli kullanılması konusunda başlangıçtaki hassasiyetimiz neyse öyle devam edeceğiz. Burada şunu söylemek lazım. Bir demoralizasyon var. Birimleri gezdim. Arkadaşlarımızın çok daha fazla çalışmalarını ve hizmette aksamaya sebebiyet vermemelerini özellikle ilettim.

Hukukun üstünlüğü tartışılmaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Ve herkes hesap vermek durumundadır. İnanıyor ve diliyorum ki hiçbir arkadaşımızın burnu kanamadan bu süreç geçecektir.”