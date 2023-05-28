2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Yer: Ankara... SOL Partili müşahitlere polis engeli!

Oy verme işlemleri sırasında SOL Partili müşahitler polis eliyle sandıktan uzaklaştırılmaya çalışıldı. SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İtirazlarla sandıkta müşahitlerimiz görevini yapıyor. Asla vazgeçme" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:25
Yer: Ankara... SOL Partili müşahitlere polis engeli!
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Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken, çeşitli kentlerden usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.

Ankara'da Kütükçü Alibey Ortaokulu'nda SOL Parti'li müşahitler polis müdahalesi ile engellenmeye çalışıldı. 

SOL Parti'den yapılan açıklamaya göre; itirazlar sonucu müşahitler görevlerinin başına geri döndü.

"POLİS ELİYLE ŞİDDET UYGULAYARAK..."

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Seyranbağları Kütükçü Alibey Ortaokulu'nda sandık kurulu başkanı müşahit bulunamaz gerekçesiyle SOL Parti'li müşahitleri polis eliyle şiddet uygulayarak uzaklaştırdı. İtirazlarla sandıkta müşahitlerimiz görevini yapıyor."


SOL Parti Ankara müşahit

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