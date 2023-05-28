Yer: Ankara... SOL Partili müşahitlere polis engeli!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 15:25

Güncelleme: 28.05.2023 - 15:25

Türkiye bugün cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına giderken, çeşitli kentlerden usulsüzlük haberleri de gelmeye devam ediyor.

Ankara'da Kütükçü Alibey Ortaokulu'nda SOL Parti'li müşahitler polis müdahalesi ile engellenmeye çalışıldı.

SOL Parti'den yapılan açıklamaya göre; itirazlar sonucu müşahitler görevlerinin başına geri döndü.

"POLİS ELİYLE ŞİDDET UYGULAYARAK..."

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara Seyranbağları Kütükçü Alibey Ortaokulu'nda sandık kurulu başkanı müşahit bulunamaz gerekçesiyle SOL Parti'li müşahitleri polis eliyle şiddet uygulayarak uzaklaştırdı. İtirazlarla sandıkta müşahitlerimiz görevini yapıyor."