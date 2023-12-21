Yerel seçim gündemiyle toplanacak CHP, birçok il ve ilçe için adaylarını açıklayacak: Yoğun İstanbul mesaisi

Seçimlerde ilçeleri de almak isteyen CHP, 2023 bitmeden az farkla kaybedilen yerlerde adaylarını tanıtacak.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00
Yerel seçim gündemiyle toplanacak CHP, birçok il ve ilçe için adaylarını açıklayacak: Yoğun İstanbul mesaisi
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Yerel seçim çalışmaları için genel merkezdeki toplantılarını sürdüren CHP’de bugün merkez yönetim kurulu ve parti meclisi (PM), CHP lideri Özgür Özel başkanlığında toplanacak.

Toplantılar sonrası CHP yine birçok il ve ilçe için adaylarını açıklayacak. Parti, gelecek hafta İstanbul’da elinde olmayan ve az farkla kaybettiği ilçelerde adaylarını belirlemeyi ve İstanbul’da kampanyasını aralık bitmeden resmen başlatmayı istiyor. Kurmaylar, CHP’nin az farkla kaybettiği Üsküdar, Zeytinburnu gibi ilçelerinde adayları önceden açıklayarak çalışmalara daha hızlı başlamak istediğini aktarıyor.

‘KRİZ İÇERİSİNDELER’

Bu hafta yapılacak PM toplantısı sonrası Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde mevcut başkanların yeniden aday olduğunun açıklanabileceği belirtiliyor. İktidarın adaylarını yeni yıla bıraktığı konuşulurken kurmaylar, “İktidarın özellikle büyükşehirler için bir aday bulma krizinde olduğunu görüyoruz” yorumları yapıyor.

Parti kurmayları da seçmenlerin hassasiyetini gözeterek İYİ Parti’yle ilgili tartışmalarla ilgili yorum yapmamaya da özen gösteriyor ve “Hedef tabanda birlik” sloganını yineliyor. DEM Parti’nin “kent uzlaşısı” önerisi ve “Müzakereye açığız” açıklamasının ise MYK toplantısında değerlendirilebileceği konuşuluyor. 

 


CHP aday Özgür Özel

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