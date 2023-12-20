CHP'den TSK'nin 'Tuzla Piyade Okulu' açıklamasına tepki!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 14:09

Güncelleme: 20.12.2023 - 14:14

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmayı reddeden bir grup teğmenle gündeme gelen Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, söz konusu skandal ile ilgili bugün bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) yanıt verdi.

"BEĞENMEDİĞİNİZ HER ELEŞTİRİYİ..."

Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından MSB'nin açıklamasını alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Atatürk’e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir. Beğenmediğiniz her eleştiriyi genel bir yaklaşımla 'TSK’na zarar vermek' olarak nitelendiremezsiniz. TSK bizim gözbebeğimiz, sizin tahayyül ettiğinizden çok daha fazla şekilde koruyup kollarız merak etmeyin. Umarız YDK soruşturması ve adli süreç sonuçları, bu cevabınız kadar süratle ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde yayınlanır."

Atatürk’e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir.

Beğenmediğiniz her eleştiriyi genel bir yaklaşımla “TSK’na zarar vermek” olarak nitelendiremezsiniz.

TSK bizim gözbebeğimiz, sizin tahayyül ettiğinizden çok daha fazla şekilde koruyup kollarız merak… https://t.co/66sHnoKIt6 — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) December 20, 2023

MSB AÇIKLAMADA NE DEMİŞTİ?

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okulu’nda teğmenler arasında yaşanan Atatürk rozetine yönlik saygısızlıkla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan durumun aksine, henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa, kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetlerine zarar verme amacı taşımaktadır.”