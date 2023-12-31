Yerel seçim için isimleri geçiyordu: İki AKP’li belediye başkanı TOKİ'ye borç taktı

Yayınlanma: 31.12.2023 - 13:47

Güncelleme: 31.12.2023 - 13:47

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak isimleri geçen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan TOKİ’ye borç taktı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, TBMM KİT Komisyonuna gönderilen Sayıştay raporuna göre Göksu’nun 4.3 milyon, TOKİ eski Başkanı da olan Turan’ın ise 11.6 milyon lira borcu var. Her iki başkan da TOKİ’nin yaptığı konutların taksitlerini ödemedi.

TOKİ'ye borç takanlar arasında AKP’li Uşak ve Trabzon Ortahisar Belediyeleri ile kayyum yönetimindeki Kars ve Ağrı Belediyesi de var. Raporda, kurumlara yapılan satışlardan tahsilat yapılamadığı belirtildi ve Uşak Belediyesi’nin 3 milyon 759 bin lira, Ortahisar Belediyesi’nin 59 milyon 604 bin lira, Kars Belediyesi’nin 530 bin lira, Ağrı Belediyesi’nin de 1 milyon 184 bin liralık vadesi geçmiş taksit borcu olduğu kaydedildi.

"5 ADET VADESİ GEÇMİŞ TAKSİT BORÇ BULUNMAKTADIR"

İstanbul Fatih Belediyesi ile ilgili de "108 adet konutun 28 milyon 760 bin lira bedel üzerinden 9 yıl vadeli ve her yıl Ocak ayında ödemeli olarak satışa konu olan 2016 tarihli Kentsel Dönüşüm Protokolü sonucunda 11 milyon 686 bin lira bedelli 5 adet vadesi geçmiş taksit borç bulunmaktadır" denildi.

İstanbul Esenler Belediyesi için ise "519 bin lira bedel üzerinden 47 adet konutun satışını konu alan 2012 tarihli protokol sonucunda Belediye’nin İdareye ait Yİ-ÜFE oranında güncelleme sonrası 4 milyon 382 bin lira borcu vardır" denildi.

Sayıştay, TOKİ’nin bu alacaklara ait gecikme faizlerini tahsil edip, hesapları tasfiye etmesi gerektiği uyarısında da bulundu.